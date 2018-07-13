70-ci “Emmi” mükafatlarının namizədləri bəlli oldu - FOTO

Dünyaca məşhur “Emmi” mükafatlarının 70-ci ilində namizədləri açıqlanıb.
Oxu.Az xəbər verir ki, “Taxt oyunları” serialı 22 nominasiya üzrə namizədlik əldə edərək rekorda imza atıb.
“Netflix” isə 17 ildir ən çox namizədlik qazanan HBO kanalını geridə qoyub.
NBC kanalının “Saturday Night Live” adlı proqramı və HBO kanalının “Westworld” adlı serialı isə 21 nominasiya üzrə namizəd seçilib.
70-ci “Emmi” mükafatlarında HBO kanalının proqramları ümumi 108 nominasiya üzrə yarışarkən, “Netflix”in proqramları 112 nominasiya üzrə yarışa çıxıb. Beləliklə də, “Netflix” HBO-nu qabaqlayıb.
Qeyd edək ki, mükafatlandırma gecəsi Los Ancelesdə “Microsoft” Teatrında 17 sentyabr tarixində keçiriləcək. Mərasim NBC kanalından canlı yayımlanacaq.
Ən yaxşı dram serialı:
“The Americans”
“The Crown”
“Game of Thrones”
“The Handmaid's Tale”
“Stranger Things” (Netflix)
“This Is Us” (NBC)
“Westworld” (HBO)
Ən yaxşı komediya serialı:
“Atlanta”
“Barry”
“Black-ish”
“Curb Your Enthusiasm”
“GLOW”
“The Marvelous Mrs. Maisel”
“Silicon Valley”
“Unbreakable Kimmy Schmidt” (Netflix)
Ən yaxşı dram kişi aktyoru:
Jason Bateman, “Ozark”
Sterling K. Brown, “This Is Us”
Ed Harris, “Westworld”
Matthew Rhys, “The Americans”
Milo Ventimiglia, “This Is Us”
Jeffrey Wright, “Westworld”
Ən yaxşı dram qadın aktrisası:
Claire Foy - “The Crown”
Tatiana Maslany - “Orphan Black”
Elisabeth Moss - “The Handmaid’s Tale”
Sandra Oh - “Killing Eve”
Keri Russell - “The Americans”
Evan Rachel Wood - “Westworld”
Ən yaxşı mini serial:
“The Alienist”
“The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”
“Genius: Picasso”
“Godless”
“Patrick Melrose”
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Pərviz Hüseyn
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