Benzinin ən ucuz və ən baha satıldığı ölkələr - SİYAHI

“Bloomberg” agentliyi dünyada Aİ-95 markalı benzinin ən ucuz və ən baha satıldığı ölkələrin reytingini hazırlayıb.
Oxu.Az “RİA Novosti” agentliyinə istinadla xəbər verir ki, agentliyin siyahısına əsasən, ən ucuz yanacaq Venesuelada satılır.
Burada bir litr benzin 0,01 dollardır. İkinci yeri 0,28 dollarla İran tutur. İlk üçlüyü 0,35 dollarla Küveyt qapayıb.
Siyahıda ilk onluğa Nigeriya (0,41 dollar), Misir (0,43 dollar), Səudiyyə Ərəbistanı (0,54 dollar), Malayziya (0,54 dollar), İndoneziya (0,67 dollar), BƏƏ (0,68 dollar) və Rusiya (0,72 dollar) daxil olub.
Reytingə əsasən, dünyada ən bahalı benzin Honkonqda (2,09 dollar), Norveçdə (2,02 dollar) və Niderlanddadır (1,93 dollar). İlk onluğa Yunanıstan (1,91 dollar), İtaliya (1,91 dollar), Danimarka (1,90 dollar), İsrail (1,86 dollar), Portuqaliya (1,83 dollar), Finlandiya (1,79 dollar) və Fransa (1,78 dollar) daxil olublar.Xəbərin əsas linki (oxu.az)
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