Boksçu incidi və rinqi tərk etdi - VİDEO

Amerikalı boksçu Kertis Xarper nigeriyalı Efe Adjaqba ilə döyüşdən imtina edərək rinqi tərk edib.
Oxu.Az xəbər verir ki, sözügedən epizodun videosu “SportsCenter”in “Twitter” səhifəsində yerləşdirilib.
Bu hərəkəti ilə boksçu təşkilatçılara döyüş üçün ona çatacaq mükafatın azlığına etiraz edib.
Nəticədə Adjaqba hələ də məğlubiyyət acısı dadmayan boksçu olaraq qalır. O, ardıcıl 6 qələbə qazanıb.
The bell rang, and Curtis Harper walked right out of the ring.— SportsCenter (@SportsCenter) 25 августа 2018 г.
He wanted to "make a statement" because he felt he wasn't getting paid enough for the bout, according to @PBCJordanHardy. pic.twitter.com/tHgTE1PPyx
Copyright © 2016 2018 All rights reserved.