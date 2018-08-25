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Boksçu incidi və rinqi tərk etdi - VİDEO
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2018-08-25 20:02

Amerikalı boksçu Kertis Xarper nigeriyalı Efe Adjaqba ilə döyüşdən imtina edərək rinqi tərk edib.

Oxu.Az xəbər verir ki, sözügedən epizodun videosu “SportsCenter”in “Twitter” səhifəsində yerləşdirilib.

Bu hərəkəti ilə boksçu təşkilatçılara döyüş üçün ona çatacaq mükafatın azlığına etiraz edib.

Nəticədə Adjaqba hələ də məğlubiyyət acısı dadmayan boksçu olaraq qalır. O, ardıcıl 6 qələbə qazanıb.

www.oxu.az

Xəbərin əsas linki (oxu.az)

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