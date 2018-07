Britaniyalı 43 il sonra oğurladığı şokoladın pulunu ödəyib – FOTO

Britaniyalı 43 il əvvəl “Belle Vale” ticarət mərkəzindən oğurladığı şokolada görə “təzminat” ödəyib.

Oxu.Az Lenta.ru-ya istinadla xəbər verir ki, bunula bağlı ticarət mərkəzinin “Twitter” hesabında oğrunun məktubu dərc olunub.

O, zərfin içərisində 5 funt-sterlinq göndərərək, məktub da yazıb. Məktubunda 1975-ci ildə hələ uşaq ikən oğurladığı şokoladdan yazıb:

“Üzr istəyirəm. Burada sizə borclu olduğum məbləğ var”.

Ticarət mərkəzinin administrasiyası da ona təşəkkürünü bildirib və “bu cür əməllər insana inamı qaytarır” deyə qeyd ediblər.

Restoring our faith in humanity ❤️ Thank you. pic.twitter.com/f9rdXlR1Qf