Будут презентованы три новых iPhone

Apple в ближайшее время представит целых три новых модели iPhone.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на сообщает Bloomberg.
Как рассказали знакомые с ситуацией источники, ждать принципиально нового дизайна от новинок не стоит - аппараты будут внешне напоминать iPhone X, но с новыми функциями.
В частности, самый дорогой из трех гаджетов будет самым крупным среди всех iPhone.
Он будет снабжен OLED-дисплеем диагональю 6,5 дюймов, стеклянной задней панелью с краями из нержавеющей стали и двумя камерами.
Главной же новацией станет возможность просматривать контент из разных приложений на одном экране, например, почту и календарь.
Также планируется выпустить смартфон с 5,8-дюймовым OLED-экраном.
А самой бюджетной моделью станет смартфон, который будет выглядеть как iPhone X, но с более крупным 6,1-дюймовым экраном.
В нем будет использоваться не OLED-дисплей, а более дешевый ЖК-экран.
При этом, сообщает Bloomberg, у всех трех моделей будет система управления на основе жестов, которая была разработана Apple, чтобы заменить кнопку iPhone home, а также системой разблокировки Face ID, которая может распознавать лицо владельца.
А.Б.
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