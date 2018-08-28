Будут презентованы три новых iPhone

2018-08-28 01:18

Apple в ближайшее время представит целых три новых модели iPhone.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на сообщает Bloomberg.

Как рассказали знакомые с ситуацией источники, ждать принципиально нового дизайна от новинок не стоит - аппараты будут внешне напоминать iPhone X, но с новыми функциями.

В частности, самый дорогой из трех гаджетов будет самым крупным среди всех iPhone.

Он будет снабжен OLED-дисплеем диагональю 6,5 дюймов, стеклянной задней панелью с краями из нержавеющей стали и двумя камерами.

Главной же новацией станет возможность просматривать контент из разных приложений на одном экране, например, почту и календарь.

Также планируется выпустить смартфон с 5,8-дюймовым OLED-экраном.

А самой бюджетной моделью станет смартфон, который будет выглядеть как iPhone X, но с более крупным 6,1-дюймовым экраном.

В нем будет использоваться не OLED-дисплей, а более дешевый ЖК-экран.

При этом, сообщает Bloomberg, у всех трех моделей будет система управления на основе жестов, которая была разработана Apple, чтобы заменить кнопку iPhone home, а также системой разблокировки Face ID, которая может распознавать лицо владельца.

А.Б.

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