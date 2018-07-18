Dünya çempionatının ən zəif oyunçuları açıqlandı

“L`Equipe” nəşrinin ekspertləri iyulun 15-də başa çatan futbol üzrə dünya çempionatında zəif çıxış edən futbolçuların siyahısını hazırlayıb.
Oxu.Az bununla bağlı NEWSru.co.il portalına istinadla xəbər verir.
Qapıçılar: Kabaplero (Argentina) (orta balı 2.5).
Müdafiəçilər: Alvares (Meksika, 3), Duarte (Kosta-Rika, 3), Pişek, Rıbus (hər ikisi – Polşa, 3).
Yarımmüdafiəçilər: Kedira (Almaniya, 2), Qoralski (Polşa, 3.5), Yezil (Almaniya, 3).
Hücumçu: Müller (Almaniya, 2.5), Sisto (Danimarka, 3.67), İxeanaço (Nigeriya, 3.5).Xəbərin əsas linki (oxu.az)
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