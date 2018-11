Elxan Məmmədovdan Elmar Qasımova cavab

2018-11-02 15:30

Azərbaycan cüdo millisinin məşqçisi Elxan Məmmədov “CBC Sport” kanalına müsahibə verib. “Qafqazinfo”nun məlumatına görə, o, müsahibəsi zamanı Elmar Qasımovla münasibətlərinin pis olmasından danışıb.

Məmmədov Qasımovun 2017-ci ildə Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən dünya çempionatında 3-cü yer uğrunda görüşdə ona qalib gəlməsindən sonra “i am number one from Azerbaijan” (Mən Azərbaycanın bir nömrəsiyəm) deməsini yaxşı qarşılamadığını bildirib: “Hər kəs kim olduğunu göstərir. Mən deyə bilmərəm ki, o, niyə belə etdi? İnsanın içini bilmək olmur. Sözümü demişəm ona. Heç nə yaddan çıxmır. Münasibətlərə pis təsir edən hərəkətlər lazım deyil. Hər kəsə hörmət etmək lazımdır”.

Məşqçi həmçinin futbola olan münasibətindən və Rəşad Sadıqovla söhbətlərindən danışıb: “Azərbaycanda “Qarabağ”a azarkeşlik edirəm. Qurban Qurbanova təşəkkür edirəm ki, futbolumuz üçün böyük işlər görüb. Rəşad Sadıqovla da münasibətlərimiz yaxşıdır. Arada mənə deyir ki, “bəsdir, yaş çoxdur”. Ona da cavab verirəm ki, “elə sənin üçün də bəsdir, yaşlısan””.