Fernando Alonso “Formula-1”də dəhşətli qəzaya uğradı - VİDEO

“Ferrari”nin almaniyalı pilotu Sebastyan Fettel “Formula-1” üzrə dünya çempionatının növbəti mərhələsinin - Belçika Qran-Prisinin qalibi olub.
Oxu.Az xəbər verir ki, yarışın startında qəza baş verib və nəticədə ispaniyalı Fernando Alonso (“Maklaren”), Monakodan olan Şarl Lekler (“Zauber”) və almaniyalı Niko Hyulkenberq (“Reno”) trasdan çıxıblar.
“Ferrari”nin almaniyalı pilotu Sebastyan Fettel “Formula-1” üzrə dünya çempionatının növbəti mərhələsinin - Belçika Qran-Prisinin qalibi olub.Xəbərin əsas linki (oxu.az)
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