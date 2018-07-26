Filip Kirkorov Bakıya - “Jara-2018” Beynəlxalq Musiqi Festivalına gəlib (FOTO)

2018-07-26 14:11

Bakı. Trend:

Bu gün Bakıda “Sea Breeze Resort” istirahət mərkəzində başlayacaq “Jara-2018” Beynəlxalq Musiqi Festivalında iştirak etmək üçün ölkəmizə gələn çoxsaylı məşhur sənətkarlar arasında Rusiyanın tanınmış müğənnisi Filip Kirkorov da var.

Trend-in məlumatına görə, iyulun 29-dək davam edəcək festivalda tamaşaçılara maraqlı konsert proqramları təqdim ediləcək.

İyulun 26-da festivalın açılış mərasimində Alekseev, Artik & Asti, A`Studio, Brandon Stone, Burito, DoReDos, Doni, EMIN, Feduk, LOBODA, L`One, Monatik, NK, Natan, Nyusha, Aleksandr Panayotov, Aleksey Çumakov, Ani Lorak, Anna Sedokova, Artyom Pivovarov, Vremya i Steklo, Qlyuk’oza, Qradusı, Qriqori Leps, Yeqor Krid, Klava Koka, MOT, Maks Barskix, Mişa Marvin, Nikolay Baskov, Pitsa, Sergey Lazarev, Slava, Soqdiana, Sultan, Timati, Filip Kirkorov, Elina Çaqa, Yuliya Kovalçuk və digər məşhur musiqiçilərin iştirakı ilə qala-konsert olacaq.

İyulun 27-də Leonid Aqutin və Valeriyanın yubiley gecələri keçiriləcək. Habelə EMIN, The Jigits, Aleksandr Panayotov, Aleksey Çumakov, Anjelika Varum, Ani Lorak, Anna Sedokova, Anya Şulqina, Valeriya, Vladimir Presnyakov, Qlyuk’oza, Qriqori Leps, Danil Buranov, Jasmin, İrina Dubtsova, Kristina Orbakayte, Natali, Natalya Podolskaya, Nikolay Baskov, Slava, Stas Pyexa, Filip Kirkorov, Yulianna Karaulova, Yuliya Kovalçuk və başqaları tamaşaçılara xoş anlar yaşadacaqlar.