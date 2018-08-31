“Qarabağ”ın Avropa Liqasındakı rəqibləri bəlli oldu - QRUPLAR

UEFA Avropa Liqasında 2018/2019 mövsümünün püşkü atılıb.
Oxu.Az xəbər verir ki, Avropa Liqasının kubokunu Monakodakı səhnəyə Vəli Qasımov gətirib.
O, ispan dilində turnir haqda fikirlərini bildirib.
Püşkü sabiq futbolçular – Aaron Vinter və Ernan Krespo atıb. “Qarabağ”a “Arsenal” (İngiltərə),
“Sportinq” (Portuqaliya) və “Vorskla” (Ukrayna) düşüb.
A qrupu
“Bayer” (Almaniya)
“Ludoqorets” (Bolqarıstan)
“Sürix” (İsveçrə)
AEK (Kipr)
B qrupu
“Zalsburq” (Avstriya)
“Seltik” (Şotlandiya)
“Leypsiq” (Almaniya)
“Rusenborq” (Norveç)
C qrupu
“Zenit” (Rusiya)
“Kopenhagen” (Danimarka)
“Bordo” (Fransa)
“Slaviya” (Çexiya)
D qrupu
“Anderlext” (Belçika)
“Fənərbaxça” (Türkiyə)
“Dinamo” (Xorvatiya)
“Spartak” (Slovakiya)
E qrupu
“Arsenal” (İngiltərə)
“Sportinq” (Portuqaliya)
“QARABAĞ” (AZƏRBAYCAN)
“Vorskla” (Ukrayna)
F qrupu
“Olimpiakos” (Yunanıstan)
“Milan” (İtaliya)
“Betis” (İspaniya)
“Düdelanj” (Lüksemburq)
G qrupu
“Vilyareal” (İspaniya)
“Rapid” (Avstriya)
“Spartak” (Rusiya)
“Reyncers” (Şotlandiya)
H qrupu
“Latsio” (İtaliya)
“Marsel” (Fransa)
“Ayntraxt” (Frankfurt, Almaniya)
“Apollon” (Kipr)
I qrupu
“Beşiktaş” (Türkiyə)
“Genk” (Belçika)
“Malmö” (İsveç)
“Sarpsborq” (Norveç)
J qrupu
“Sevilya” (İspaniya)
“Krasnodar” (Rusiya)
“Standard” (Belçika)
“Akhisar Bələdiyyəspor” (Türkiyə)
K qrupu
“Dinamo” (Ukrayna)
“Astana” (Qazaxıstan)
“Ren” (Fransa)
“Yablonets” (Çexiya)
L qrupu
“Çelsi” (İngiltərə)
PAOK (Yunanıstan)
BATE (Belarus)
“Vidi” (Macarıstan)
Səbuhi MUSAYEV
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