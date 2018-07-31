Lukaşenko “insult”dan sonra ilk dəfə ortaya çıxdı - FOTO

Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bu gün Minsk regional icra komitəsinin sədri ilə görüşüb.
Oxu.Az xəbər verir ki, bununla bağlı “BelTA” dövlət agentliyi məlumat yayıb.
Dövlət başçısı regionda biçin kampaniyası, ət-süd kompleksinin inkişafı və yol tikintisi ilə bağlı hesabatı dinləyib.
Bu, son bir neçə gündə Lukaşenkonun keçirdiyi ilk görüş olub. İyulun 30-da “Nezıqar” “Telegram” kanalı və Ukraynanın “İşgüzar paytaxt” nəşri belarus liderin insult keçirdiyini yazmışdı.
Belarus prezidentinin mətbuat xidməti bu informasiyanı təsdiq etməyib.Xəbərin əsas linki (oxu.az)
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