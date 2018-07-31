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Lukaşenko “insult”dan sonra ilk dəfə ortaya çıxdı - FOTO
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2018-07-31 14:59

Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bu gün Minsk regional icra komitəsinin sədri ilə görüşüb.

Oxu.Az xəbər verir ki, bununla bağlı “BelTA” dövlət agentliyi məlumat yayıb. 

Dövlət başçısı regionda biçin kampaniyası, ət-süd kompleksinin inkişafı və yol tikintisi ilə bağlı hesabatı dinləyib. 

Bu, son bir neçə gündə Lukaşenkonun keçirdiyi ilk görüş olub. İyulun 30-da “Nezıqar” “Telegram” kanalı və Ukraynanın “İşgüzar paytaxt” nəşri belarus liderin insult keçirdiyini yazmışdı.

Belarus prezidentinin mətbuat xidməti bu informasiyanı təsdiq etməyib.

www.oxu.az

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