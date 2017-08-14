Лидеры мирового скаутинга собрались в Баку – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-08-14 22:57 | www.oxu.az | 5

14 августа в Баку начала работу 41-я Всемирная скаутская конференция.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это международное мероприятие проводится при поддержке Министерства молодежи и спорта. В конференции с участием свыше 1500 скаутов из 157 стран мира, принимают участие представители Всемирной организации скаутского движения (ВОСД), высокопоставленные официальные лица из различных стран.

В феврале 2013 года кандидатура Азербайджана была выдвинута на проведение основных мероприятий ВОСД - Всемирной скаутской конференции и Всемирного скаутского молодежного форума, которые организуются раз в три года. Объявленный в результате выборов страной-победителем Азербайджан вновь подтвердил, что является местом проведения международных мероприятий мирового значения.

Основными темами, обсуждаемыми на конференции, будут дальнейшее развитие скаутских организаций, создание стратегии их деятельности, а также выборы председателя и членов руководящих органов организации.

13-й Всемирный скаутский молодежный форум и 41-я Всемирная скаутская конференция являются первыми крупномасштабными мероприятиями, проводимыми в Евразийском скаутском регионе, и вторыми среди мусульманских стран.

Участники Всемирного скаутского молодежного форума в Габале провели обсуждения на темы молодых лидеров, активной гражданской позиции, влияния скаутинга на глобальные изменения в мире, все участники мероприятия обменялись опытом в области реализации молодежных программ.

Напомним, что с 2000 года нашу страну во Всемирной организации скаутского движения представляет Ассоциация скаутов Азербайджана.

Всемирная организация скаутского движения – одно из ведущих молодежных движений в мире. ВОСД объединяет миллионы молодых людей, которые, как активные граждане, вносят позитивные изменения в общества, в которых живут. Всемирная организация скаутского движения, учрежденная в 1907 году Лордом Баден-Паулем, является конфедерацией 165 национальных скаутских организаций, объединяющих в своих рядах более 40 миллионов человек. Ассоциация скаутов Азербайджана, которая является также членом Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики, стала членом Всемирной организации скаутского движения 20 августа 2000 года.

Организация учреждена 11 октября 1997 года, в настоящее время объединяет в своих рядах свыше 1750 членов из 16 регионов Азербайджана. Всемирный скаутский молодежный форум – это платформа для общения, обмена идеями между неравнодушными к будущему скаутинга молодыми лидерами в возрасте от 18 до 26 лет. Всемирная скаутская конференция – высший орган управления скаутским движением под названием «Отчетно-выборная ассамблея», в ней представлены все страны-участницы Всемирной скаутской организации.

14:00

Лидеры национальных скаутских организаций, представляющих более 40 миллионов скаутов, соберутся в понедельник 14 Августа для участия в 41-ой Всемирной скаутской конференции в Баку.

Как передает Oxu.Az, мероприятие, организованное Всемирной организацией скаутского движения (ВОСД) и Ассоциацией скаутов Азербайджана при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, будет проходить до 18 августа в Бакинском Конгресс-Центре.

Еще в августе 2014 года Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на роль принимающей стороны ключевых мероприятий ВОСД – Всемирной скаутской конференции и Всемирного молодежного скаутского форума.

«Азербайджан в упорной борьбе завоевал право проведения Скаутского форума и конференции на последней Всемирной конференции в Словении три года назад. Нашим основным соперником была Малайзия, в которой очень сильны традиции скаутинга, и нам удалось победить с небольшим отрывом», - сказала директор 13-го Всемирного скаутского молодежного форума Наргиз Балакишиева.

Основными темами для обсуждения на 41-ой Всемирной скаутской конференции будут дальнейшее развитие скаутских организаций, формирование стратегии и их деятельности, а также выборы председателя и членов руководящих органов организации на будущий̆ период.

В функции конференции входят церемония принятия новых членов организаций, а также выбор мест для проведения предстоящих всемирных мероприятий скаутов, а именно: Всемирного скаутского слета Джамбори, Всемирной скаутской конференции и Всемирного скаутского молодежного форума.

В ходе конференции будут проведены различные туры по регионам Азербайджана, а также особые «Вечера знакомства с культурой», где представители каждой из стран-участников смогут поделиться многообразием своих культурных и исторических традиций посредством демонстрации национальных костюмов, кухни, музыки и танцев.

Следует отметить, что 13-й Всемирный молодёжный скаутский Форум и 41-ая Всемирная скаутская конференция являются первыми, настолько крупными по масштабам мероприятиями, которые проходят в Евразийском скаутском регионе, и вторыми такого уровня в странах мусульманского мира.

Напомним, что с 2000-го года во Всемирной организации скаутского движения нашу страну представляет Ассоциация скаутов Азербайджана, президентом которой является Ильяс Исмаиллы, который также возглавляет оргкомитет принимающей стороны.

Э.А.

