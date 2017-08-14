В Мали при атаке на базы миссии ООН погибли четыре человека

2017-08-14 23:12 | www.apa.az | 4

В результате вооруженного нападения на базы миссии ООН в Мали погибли четыре человека.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Неизвестные вооруженные люди напали на лагерь в Доуэнца в центральном Мали утром в понедельник, 14 августа. Хак уточнил, что убит один представитель миссии и один из солдат, защищавших лагерь. После открытия ответного огня были застрелены двое нападавших. Через несколько часов на базу миссии ООН в Тимбукту также совершили вооруженное нападение. По словам Хака, там еще продолжается перестрелка.