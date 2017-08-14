В Берлине осквернили мемориал советским воинам

2017-08-14 23:11 | www.oxu.az | 4

41-летний мужчина осквернил мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен, расположенном в Берлине.

Как передает Oxu.Az, об этом в понедельник, 14 августа, сообщает Die Welt.

Как отмечается, инцидент произошел в понедельник в 12:30 по берлинскому времени (13:30 мск). Мужчина помочился на монумент, а затем плюнул на него. Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя общественного порядка, выкрикивавшего лозунги в поддержку нацизма.

Указывается также, что во время задержания он выкрикивал антироссийские лозунги. После установления личности мужчина был отпущен, отныне ему запрещено появляться в районе мемориала.

По факту инцидента полицией города было возбуждено уголовное дело. 41-летнему мужчине грозит денежный штраф и тюремное заключение на срок до двух лет.

С.Б.

