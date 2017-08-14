На северо-западе Германии произошла утечка химикатов

2017-08-14 23:19 | www.trend.az | 4

Утечка химических веществ произошла в немецкой коммуне Эмсбюрен (земля Нижняя Саксония), в результате чего двое человек пострадали, передает Интерфакс со ссылкой на немецкий телеканал NDR.

Как отмечается в сообщении, степень тяжести пострадавших оценивается как незначительная. Утечка опасных веществ произошла в логистическом центре одной из транспортных компаний.

В настоящее время территория центра перекрыта, однако, как отмечают эксперты, никакой опасности для населения нет.