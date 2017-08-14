Sierra Leone'de sel ve toprak kaymaları: 312 ölü

2017-08-14 23:17 | www.trend.az | 0

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 312 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sierra Leone Kızılhaçı'ndan yapılan açıklamada, başkentin Regent bölgesinde meydana gelen heyelanda, arama kurtarma ekiplerinin toprak altından şu ana kadar 312 kişinin cesedini çıkardığı belirtildi.

Sierra Leone Devlet Başkanı Yardımcısı Victor Bockarie Foh da toprak altında hala yüzlerce kişinin bulunduğundan endişe edildiğini açıkladı.

Bölgede çok sayıda evin çamurla kaplandığı kaydedildi.

Connaught Hastanesinde çalışan Adli Tabip Yetkilisi Sinneh Kamara, afette hayatını kaybedenlerin cesetlerinin hastane morguna sığmadığını belirterek ambulans yardımı çağrısında bulundu.

Sierra Leone devlet televizyonu da afet nedeniyle rutin programını yarıda keserek kayıp yakınlarını arayan ve cesetleri pirinç çuvallarıyla taşıyan kişilerin görüntülerine yer verdi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye asker gönderildi.

Kaynak: AA