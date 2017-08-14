Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alman dergisine AK Parti'yi şikayet ederek iktidar olamazsın

2017-08-14 23:29 | www.trend.az | 0

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Sincan Harikalar Diyarında düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bugün kurumsal bir yapı olarak AK Parti'nin kuruluşunun 16. yılını kutluyoruz. Ama AK Parti'nin davası, binlerce yıllık geçmişe sahip. AK Parti, dünyayı güneş gibi aydınlatan yüce bir medeniyetin günümüzdeki sancaktarlığına, hizmetkarlığına talip bir partidir. AK Parti, Türk milletinin binlerce yıldır kesintisiz şekilde süren devlet silsilesinin bugünkü adı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak için gece gündüz çalışan bir partidir." dedi.

Erdoğan, "11 milyon üyemize Sincan'dan, Ankara'dan sesleniyorum; 2019'un Mart'ında 2019'un Kasım'ında bunu iki ile çarpmaya hazır mıyız? Bunu iki ile çarptığımız zaman bilesiniz ki devran farklı dönecektir. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Kasım 2019'da farklı dönecektir ve Mart 2019'da farklı gelişecektir." şeklinde konuştu.

"AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarının her biri elbette çok önemlidir, çok kıymetlidir." diyen Erdoğan, "Ancak hiç kimse kerameti kendisinde görmesin. Bizim başarılarımızın gerisinde milletimizle kurduğumuz güçlü ilişki, ondan aldığımız büyük destek var. AK Parti, kimsesizlerin kimsesi, sesini duyuramayanların sesi, gücü yetmeyenlerin eli kolu olduğu için bunca yıl milletimiz tarafından sahiplenildi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Siyaset meydanı er meydanıdır. Eğer başarı istiyorsanız, hele hele iktidar istiyorsanız çalışacaksınız, terleyeceksiniz, mücadele edeceksiniz. Yoksa Almanya'nın Focus dergisine AK Parti'yi şikayet etmekle iktidar olamazsın. Öbür taraftan kalkıp yalan dolan her türlü yolsuzluğu yapmak suretiyle AK Parti'yi alt edemezsin. Eğer yürek varsa önce dürüst olacaksın ve bu yolda ne söz veriyorsan onu yapacaksın."

Törenden notlar

Programın gerçekleştirildiği Nejat Uygur Amfi Tiyatrosu'nda hazırlanan sahnede "Milletin Emrinde Daima Birlikte" ve "AK Sevda 16 Yaşında" ifadeleri yer aldı. Program kapsamında "Dünden Bugüne AK Şarkılar Konseri" verildi.

Konserde AK Parti’nin kuruluşundan bugüne bestelenen şarkılar, seslendirenler tarafından bizzat okundu. Mustafa Kamacı, “Ay, yıldızına kurban olduğum”, Alper Kış "Haydi Bismillah”, Özhan Eren “Aynı yoldan geçmişiz biz”, Grup Tillo “Ortağız bir namusa” ve Uğur Işılak “Dombıra” adlı şarkıları seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şarkısını tamamlayan Uğur Işılak'ı yanına çağırarak, tokalaştı.

Amfi tiyatronun girişinde "Milletin Partisi AK Parti 16 Yaşında" ibaresi yer alırken, içeride de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri, Türk bayrağı, AK Parti bayrağı asıldı.

Konukların arama noktalarından "buggy" diye tabir edilen araçlarla konuşmaların gerçekleştirildiği amfi tiyatroya taşındığı törende, davetlilere 16. yıla özel hediyelerin yer aldığı bir çanta verildi. Çantada AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın kaleme aldığı "Siyasi Liderlik ve Erdoğan" kitabı ile "Erol Olçok Kitabı", AK Parti'nin yayın organı "Türkiye Bülteni"nin Ağustos sayısı, 16. yıl rozeti, tişört, şapka, fular, AK Parti seçim şarkılarının yer aldığı bir flaş disk yer aldı.

Kaynak: AA