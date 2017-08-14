Чемпион мира Рамиль Гулиев: “Азербайджан всегда в нашем сердце”

2017-08-14 23:44 | www.apa.az | 5

«Азербайджан – в нашем сердце». Об этом в стамбульском аэропорту Ататюрк турецкому корреспонденту АПА сказал чемпион мира в беге на 200 м Рамиль Гулиев.

Чемпион мира по легкой атлетике и его тренер Олег Мухин ответили на вопросы АПА.

- Самый быстрый человек Земли Усейн Болт поставил точку в своей карьере, и в этот момент на пьедестал взошел Рамиль Гулиев. Насколько оправдана, по-вашему, такая оценка?

Рамиль Гулиев: Усейн Болт сошел с дорожки. Отчего не нацелится на его рекорды, на улучшение его результатов? Теперь с полной отдачей буду готовиться к чемпионату Европы. Победитель мирового чемпионата должен побеждать и на Евро.

- Какой мессадж хотели бы отправить сейчас Азербайджану?

Рамиль Гулиев: Как сказал уже мой тренер Олег Мухин, Азербайджан всегда в нашем сердце. На все старты выходил с любовью в душе к Азербайджану и Турции. От всего сердца благодарю всех, кто за меня переживал.

По словам личного тренера Р.Гулиева Олега Мухина он всегда верил, что его подопечный способен стать чемпионом мира: «Нам удалось осуществить задуманное, причем на каждом этапе соревнований. Уже в полуфинале я был уверен, что Рамиль станет чемпионом... А Родину мы не забываем ни на мгновение. Летние отпуска проводим в Азербайджане. Азербайджан всегда в нашем сердце».

Отметим, что чемпион мира со своим тренером уже отправился в Анкару. Ожидается, что завтра их примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А 20 августа первый удар по мячу перед матчем чемпионата Турции по футболу «Фенербахче»-«Трабзонспор» нанесет представитель стамбульского клуба Рамиль Гулиев.