Рамиль Гулиев: Усейн Болт сошел с дорожки

2017-08-15 00:20 | www.oxu.az | 5

Чемпион мира в беге на 200 м Рамиль Гулиев и его тренер Олег Мухин ответили на вопросы АПА.

- Самый быстрый человек Земли Усейн Болт поставил точку в своей карьере, и в этот момент на пьедестал взошел Рамиль Гулиев. Насколько оправдана, по-вашему, такая оценка?

Рамиль Гулиев: Усейн Болт сошел с дорожки. Отчего не нацелится на его рекорды, на улучшение его результатов? Теперь с полной отдачей буду готовиться к чемпионату Европы. Победитель мирового чемпионата должен побеждать и на Евро.

- Какой мессадж хотели бы отправить сейчас Азербайджану?

Рамиль Гулиев: Как сказал мой тренер Олег Мухин, Азербайджан всегда в нашем сердце. На все старты выходил с любовью в душе к Азербайджану и Турции. От всего сердца благодарю всех, кто за меня переживал.

По словам личного тренера Р.Гулиева Олега Мухина он всегда верил, что его подопечный способен стать чемпионом мира:

«Нам удалось осуществить задуманное, причем на каждом этапе соревнований. Уже в полуфинале я был уверен, что Рамиль станет чемпионом... А Родину мы не забываем ни на мгновение. Летние отпуска проводим в Азербайджане. Азербайджан всегда в нашем сердце».

С.Б.

