В пригороде Парижа автомобиль протаранил пиццерию, есть погибший и раненые

2017-08-15 00:37 | www.apa.az | 2

Один человек погиб, еще восемь получили ранения вечером в понедельник, когда автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции.

Как передает АПА, французский телеканал BFMTV сообщает, что водитель BMW въехал в здание пиццерии намеренно.

В результате инцидента погибла восьмилетняя девочка, многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля задержан.