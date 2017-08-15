В Баку состоялось торжественное открытие 41-й Всемирной скаутской конференции (ФОТО)

2017-08-15 00:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В столице Азербайджана в Бакинском конгресс-центре состоялась торжественная церемония открытия 41-й Всемирной скаутской конференции. Для участия в конференции, которая проходит с 14 по 18 августа, в Баку собрались лидеры национальных скаутских организаций, представляющих более 40 миллионов скаутов. Ранее, с 7 по 10 августа в Габале прошел 13-й Всемирный молодёжный скаутский форум.

Мероприятия организованы Всемирной организацией скаутского движения (ВОСД) и Ассоциацией скаутов Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

В торжественной церемонии открытия 41-й Всемирной скаутской конференции приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, заведующий отделом Администрации Президента по вопросам молодежной политики и спорта Юсуф Мамедалиев, другие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем вниманию гостей был представлен видеоролик, посвященный 13-у Всемирному молодёжному скаутскому форуму и 41-й Всемирной скаутской конференции. В видеоролике также было продемонстрировано, то как представители скаутских движений из ряда стран знакомятся с культурой, традициями, историей, архитектурой Азербайджана. Далее представители молодого поколения скаутов Азербайджана рассказали о принципах скаутского движения, на сцену были вынесены Государственный флаг Азербайджана и флаг скаутского движения, прозвучал гимн скаутов Азербайджана.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов поздравительное письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам 41-й Всемирной скаутской конференции.

В своем выступлении президент Ассоциации скаутов Азербайджана Ильяс Исмаиллы отметил, что принимать в Азербайджане лидеров национальных скаутских организаций большая честь.

"Мы хотим, чтобы гости чувствовали себя как дома, ощутили наше гостеприимство, познакомились с историей, культурой, традициями нашей страны. Проведение 41-й Всемирной скаутской конференции - историческое событие, и все участники этого мероприятия стали частью этого важного события. Всемирная скаутская конференция – это больше чем встреча друзей, больше чем приобретение великолепного опыта, мы все собрались здесь, чтобы принять важные решения, которые повлияют на более чем 40 миллионов человек. Верю, что участники конференции объединятся в одну команду и будут работать вместе для будущих изменений в нашем великом движение", - сказал Ильяс Исмаиллы.

Генеральный секретарь Всемирной организации скаутского движения Ахмад Алендави выразил признательность за превосходную организацию конференции, подчеркнув, что принимающая сторона провела неоценимую работу.

Генеральный секретарь, отметил, что 41-я Всемирная скаутская конференция в Баку сыграет важную роль в развитии скаутского движения, и он благодарен всем кто участвует в мероприятии. Было подчеркнуто, что скаутское движение развивается и расширяется, и его миссия - создание лучшего мира. Конференция в Баку названа "Вместе для позитивных перемен", и это основная цель скаутского движения со дня основания.

Ахмад Алендави также отметил, что восхищен богатым культурным наследием Азербайджана, отметив, что одним из его любимых поэтов является великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви.

Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов в своем выступлении отметил, что 41-я Всемирная скаутская конференция в Баку станет знаменательным событием в скаутском движении. Решение о проведении в Баку данного мероприятия, является отражением доверия и уважения к нашей стране со стороны Всемирной организации скаутского движения.

Было подчеркнуто, что Азербайджан является молодым независимым государством, которое за короткий период времени прошло большой путь развития.

Также было отмечено, что сегодня люди должны объединиться, чтобы решить проблемы, которые волнуют мир. И если объединить усилия, люди смогут добиться благополучия в каждой стране.

Вице-премьер подчеркнул, что Всемирная организация скаутского движения объединяет в своих рядах людей разных возрастов. Это движение способствует взаимопониманию между людьми разных возрастов и разных национальностей.

Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов выразил уверенность, что в дальнейшем Всемирная организация скаутского движения успешно выполнит все те задачи, которые стоят перед ней.

Церемония торжественного открытия 41-й Всемирной скаутской конференции завершилась праздничным фейерверком.

(Автор: Джани Бабаева)