В Шеки перевернулся автомобиль, пострадали трое членов одной семьи

2017-08-15 01:19 | www.apa.az | 2

В Шекинском районе, на автодороге Шеки-Гах произошло тяжелое ДТП.

Как передает местное бюро АПА, автомобиль “Lexus”, потеряв управление, съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля, житель города Барда Юсиф Нариманов (1952 г.р.), его супруга Кямаля Нариманова (1966 г.р.) и их дочь, 7-летняя Нармин. Пострадавшие были доставлены в ЦРБ Шекинского района. К.Нариманова помещена в реанимационное, а Ю.Нариманов в хирургическое отделение больницы. Жизнь получившей незначительные повреждения 7-летней девочки вне опасности.

По факту ведется расследование.