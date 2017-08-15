Число пострадавших в результате инцидента с автомобилем в Париже возросло до 12 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-08-15 01:33 | www.apa.az | 5

Число пострадавших в результате инцидента с автомобилем, въехавшим в здание пиццерии в пригороде Парижа, возросло до 12 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о восьми раненых.

По информации французских СМИ, которые ссылаются на МВД страны, четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще восемь получили более легкие травмы. Также в результате инцидента погибла девочка-подросток.

Инцидент произошел вечером в понедельник в коммуне Сен-Сор департамента Сена и Марна в столичном регионе Франции. Автомобиль BMW серебристого цвета почти целиком въехал в здание небольшой пиццерии.

Водитель машины задержан. Сообщается, что несколько дней назад он предпринимал попытку суицида.

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Один человек погиб, еще восемь получили ранения вечером в понедельник, когда автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции.

Как передает АПА, французский телеканал BFMTV сообщает, что водитель BMW въехал в здание пиццерии намеренно.

В результате инцидента погибла восьмилетняя девочка, многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля задержан.