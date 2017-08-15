В пригороде Парижа автомобиль протаранил пиццерию, один человек погиб

2017-08-15 01:40 | www.trend.az | 2

Один человек погиб, еще восемь получили ранения вечером в понедельник, когда автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции, передает РИА Новости.

Как передает радиостанция Europe1, инцидент произошел в коммуне Сет-Сор. ​Французский телеканал BFMTV сообщает, что водитель BMW въехал в здание пиццерии намеренно.

В результате инцидента погибла восьмилетняя девочка, многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля задержан.