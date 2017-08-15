В Мали шесть человек погибли при нападении на базу ООН - ОБНОВЛЕНО

2017-08-15 02:06 | www.apa.az | 3

Шесть охранников погибли в результате атаки на базу миссии ООН в городе Тимбукту в Мали.

По словам источника, шестеро нападавших на штаб-квартиру Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), которые, вероятно, являются боевиками, были нейтрализованы. Он добавил, что некоторые миротворцы пострадали в результате нападения.

В город был отряд оперативного реагирования МИНУСМА и боевые вертолеты. В свою очередь, агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает о семи погибших.

***

23:12

В результате вооруженного нападения на базы миссии ООН в Мали погибли четыре человека.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Неизвестные вооруженные люди напали на лагерь в Доуэнца в центральном Мали утром в понедельник, 14 августа. Хак уточнил, что убит один представитель миссии и один из солдат, защищавших лагерь. После открытия ответного огня были застрелены двое нападавших. Через несколько часов на базу миссии ООН в Тимбукту также совершили вооруженное нападение. По словам Хака, там еще продолжается перестрелка.