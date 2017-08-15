Лидер КНДР приказал военным быть готовыми нанести удар в любой момент

2017-08-15 02:33 | www.apa.az | 2

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми нанести удар в любой момент в том случае, если он примет такое решение.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, лидер КНДР также заявил, что США должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта.

"США должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение", сказал Ким Чен Ын.

Кроме того, отмечается, что северокорейский лидер ознакомился с планами армии по пуску ракет в направлении Гуама.