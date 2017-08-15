В Нью-Йорке проходит акция протеста против политики Трампа

2017-08-15 03:37 | www.apa.az | 2

В центре Нью-Йорка сотни протестующих против политики президента США Дональда Трампа вышли к небоскребу Трамп Тауэр, ожидая приезда главы государства.

Как передает АПА со ссылкой на передает РИА «Новости», «Этот кошмар должен закончиться: режим Трампа и Пенса должен уйти», написано на плакатах активистов.

Одна из групп-организаторов акции RefuseRacism («Отрицай расизм») вышла к Трамп Тауэру в знак протеста с тем, что ультраправые смогли организованно выйти на улицы в Шарлоттсвилле. Кроме того, группа осуждает слова Трампа об «огне и ярости» в отношении КНДР. По их мнению, данное высказывание может угрожать миллионам жизней на планете.