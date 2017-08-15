В Мали шесть человек погибли при нападении на базу ООН

2017-08-15 04:18 | www.trend.az | 5

Шесть охранников погибли в результате атаки на базу миссии ООН в городе Тимбукту в Мали, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По словам источника, шестеро нападавших на штаб-квартиру Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), которые, вероятно, являются боевиками, были нейтрализованы. Он добавил, что некоторые миротворцы пострадали в результате нападения.

В свою очередь, агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает о семи погибших.