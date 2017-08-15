Ливия погасила задолженность перед ООН и вернула себе право голоса в Генассамблее

2017-08-15 04:32 | www.apa.az | 2

Ливия погасила задолженность по взносам в регулярный бюджет ООН и вернула себе право голоса в Генеральной Ассамблее (ГА).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник письме генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша председателю 71-й сессии ГА Питеру Томсону.

Минимальный платеж для Ливии составлял $6,5 млн.

Согласно 19-й статье Устава Объединенных Наций, член организации "лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года". В начале года в такой ситуации, помимо Ливии, оказались девять стран: Вануату, Венесуэла, Джибути, Доминика, Йемен, Кабо-Верде, Маршалловы острова, Папуа - Новая Гвинея и Судан. В течение пяти месяцев все они погасили задолженность по взносам.