В Нью-Йорке активисты проводят возле Trump Tower акцию против президента США

2017-08-15 05:03 | www.trend.az | 4

Сотни протестующих против политики Дональда Трампа вышли в понедельник вечером к небоскребу Trump Tower, ожидая приезда президента США в неофициальную резиденцию в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

Около 17 часов протестующие стали собираться напротив небоскреба Трампа. Само здание полицейские защитили грузовиками с песком, а для митинга был огорожен тротуар вдоль Пятой авеню.

Полицейские объявили в мегафон, что блокировать движение на проезжей части запрещено, а также потребовали от митингующих оставить место на тротуаре для пешеходов. Тем не менее туристам и покупателям многочисленных бутиков на Пятой авеню пробраться сквозь толпу активистов оказалось непросто.

"Этот кошмар должен закончиться: режим Трампа и Пенса должен уйти", — гласят многие плакаты, которыми "вооружились" активисты.