Одна из автомобильных дорог в Баку будет закрыта четыре дня

2017-08-15 05:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Одна из автомобильных дорог в Баку будет закрыта в течении четырех дней, сообщает пресс-служба ОАО "Азеравтойол".

В связи с ремонтными работами, в Бинагадинском районе на части автомобильной дороги начиная с пересечения магистрали Балаханы-Бинагади до пересечения магистрали Мехдиабад-Дигях движение автотранспортных средств будет частично ограничено начиная с 15 августа.

Сообщается, что ремонтные работы будут проводиться до 19 августа.

ОАО "Азеравтойол" советует водителям использовать автомобильную дорогу Забрат-Мухаммедли-Пиршаги, как альтернативу.