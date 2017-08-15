Эмиссар ООН по Кипру подал в отставку

2017-08-15 05:45 | www.apa.az | 3

Специальный советник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде официально подал в отставку спустя месяц после провала переговоров по объединению острова.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в понедельник заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Специальный советник генерального секретаря по Кипру Эспен Барт Эйде официально попросил освободить его от занимаемой должности, чтобы принять участие в предстоящих выборах в законодательные органы власти его страны, Норвегии", - говорится в письменном заявлении Хака.

Эйде проработал эмиссаром по Кипру около трех лет. Будет ли ему найдена замена, в секретариате ООН не уточняют.