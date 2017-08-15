Премьер Японии провел телефонные переговоры с президентом США

2017-08-15 06:24 | www.apa.az | 3

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого, вероятно, обсуждалось обострение ситуации вокруг КНДР.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Подробностей переговоров не приводится. В последний раз Абэ и Трамп общались по телефону 31 июля вскоре после очередного ракетного пуска КНДР.

