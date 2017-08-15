В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

2017-08-15 06:40 | www.trend.az | 2

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Индонезии, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 23.49 понедельника по времени UTC. Эпицентр располагался в 141 километре к юго-западу от населенного пункта Абепура (Abepura). Очаг землетрясения залегал на глубине 36,5 километров.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.