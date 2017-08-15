Премьер-министр Узбекистана посетит Кыргызстан

2017-08-15 07:06 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым в среду посетит Кыргызстан с рабочим визитом, где примет участие в заседаниях узбекско-кыргызских межправительственных комиссий (МПК) по двустороннему сотрудничеству и по делимитации и демаркации государственной границы, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Сопредседателем кыргызской части МПК является премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

«Стороны намерены обсудить актуальные вопросы развития отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ходе встреч глав Узбекистана и Кыргызстана Мирзияев неоднократно подчеркивалась необходимость установления долгосрочного прямого сотрудничества и увеличения объемов взаимной торговли до 500 миллионов долларов в ближайшие два года. В этих целях отмечалось необходимость между соответствующими структурами двух стран.

В области делимитации и демаркации государственной узбекско-кыргызской государственной границы рабочие группы правительственных делегаций завершают подготовку по заключению промежуточного договора.

Общая протяженность границы между Узбекистаном и Киргизией составляет 1378 километров. Несогласованными остаются порядка 300 километров на более 50 участках.

(Автор: Демир Азизов)