Число жертв наводнений на севере Индии превысило сто человек

2017-08-15 07:43 | www.apa.az | 2

Более 100 человек погибли в последние несколько дней в результате наводнений на севере Индии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о 64 жертвах.

В штате Ассам, по последним данным погибли 20 человек. Около 183 тысяч человек по-прежнему находятся в палаточных городках.

Резко выросло число жертв стихии в штате Бихар. Во вторник стало известно, что за последние два дня в регионе в результате наводнений погиб 41 человек. В штате Уттаракханд, по разным данным, до 25 человек могли погибнуть при сходе оползня на военный лагерь в округе Питхорагарх.