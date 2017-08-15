Более 100 человек погиблив результате наводнений на севере Индии

2017-08-15 08:40 | www.oxu.az | 3

Более 100 человек погибли в последние несколько дней в результате наводнений на севере Индии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание DNA.

Ранее сообщалось о 64 жертвах, в числе которых оказались 48 человек, погибших в воскресенье при сходе оползня в штате Химачал-Прадеш.

В штате Ассам, по последним данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA), погибли 20 человек. Около 183 тысяч человек по-прежнему находятся в палаточных городках.

Резко выросло число жертв стихии в штате Бихар. Во вторник стало известно, что за последние два дня в регионе в результате наводнений погиб 41 человек. В штате Уттаракханд, по разным данным, до 25 человек могли погибнуть при сходе оползня на военный лагерь в округе Питхорагарх.

A.C.

