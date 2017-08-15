С сегодняшнего дня проводится выбор специальностей по оставшиеся вакантными 6242 плановым местам

2017-08-15 08:50 | www.oxu.az | 4

С сегодняшнего дня проводится выбор специальностей по оставшимся вакантными плановым местам.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, выбор специальностей на указанные места будет проводиться посредством интернета с 15 до 19 августа. Абитуриенты в своих электронных заявлениях наряду с кодами специальностей на оставшиеся вакантными плановые места в вузах могут также указать коды специальностей в ссузы.

Отметим, список вакантных плановых мест в вузах будет опубликован в 8 выпуске журнала «Абитуриент». Список специальностей, плановые места и другая необходимая информация опубликована в 5-м номере журнала «Абитуриент»). Журнал можно приобрести в киосках «Абитуриент», в книжных магазинах, а также заказать на сайте www.abiturient.az.

A.C.

