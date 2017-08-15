Новый топ-менеджер SOCAR Turkey Energy: Мы ощущаем поддержку Турции в своих инвестициях и проектах (Интервью)

2017-08-15 08:47 | www.trend.az | 5

Интервью Trend с новоназначенным руководителем по внешним связям компании SOCAR Turkey Energy (турецкая "дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) Муратом Лекомпте.

- Господин Лекомпте, у вас имеется большой опыт работы в крупнейших нефтяных компаниях. Расскажите, как вы пришли в SOCAR Turkey Enerji?

- Я начал работать со студенческих лет и был занят в различных секторах, включая сферу туризма и гостеприимства. В 2006 году после того, как в течение 15 лет проработал в технологических компаниях, я переключился на энергетический сектор. За этот период у меня была возможность хорошо узнать SOCAR - Государственную нефтяную компанию Азербайджана, так как в то время компания, где я работал, вела много дел с SOCAR.

SOCAR, будучи крупнейшим иностранным инвестором в Турции, является компанией, которая стоит за очень важными и масштабными проектами в энергетической отрасли. SOCAR вошла на турецкий рынок с приобретением нефтехимического комплекса Petkim. А после завершения крупных капиталовложений на общую сумму 19,5 миллиарда долларов (такие проекты, как порт Petlim, НПЗ STAR, строительство ветряной электростанции на полуострове Petkim и TANAP) SOCAR заняла лидирующие позиции по объему инвестиций в отрасль. Помимо этих крупных инвестиций, для меня SOCAR выделяется среди других транснациональных компаний тем, что это компания из Азербайджана, братской страны. Я горжусь тем, что стал частью SOCAR с июня 2017 года.

- Каково ваше собственное видение того, как нужно дальше развивать внешние связи компании? Каких новшеств стоит ожидать во внешней политике компании?

- Наш отдел несет ответственность за все внешние вопросы: от средств массовой информации и общественности до НПО и учебных заведений. Репутация занимает значительное место в корпоративной стратегии компании. Мы работаем над укреплением уже и без тогосильной репутации SOCAR в Турции. Для этого у нас есть адаптивные стратегии. Из своего опыта я понял, что построение хороших отношений и эффективного общения со средствами массовой информации, НПО, общественностью и образовательным сектором позитивно влияют на компании. Поэтому мы прилагаем серьезные усилия для создания и поддержания наших отношений. Кроме того, SOCAR представляет культурное наследие и ценности Азербайджана в братской стране - Турции, тем самым, создавая культурный мост между двумя странами.

- У SOCAR сложились хорошие отношения с правительством Турции, компания является крупнейшим инвестором. В чем проявляется поддержка компании со стороны властей?

- Все хорошо знают знаменитое высказывание общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева о турецко-азербайджанских отношениях: "Одна нация, два государства". Это отражает взаимное отношение двух стран друг к другу. Как вы правильно заметили, SOCAR является крупнейшим иностранным инвестором в Турции. Мы реализуем все эти инвестиции благодаря огромной поддержке, которую мы получаем от турецкого правительства. Так что, действительно, SOCAR ощущает поддержку Турции в своих инвестициях и проектах.

- Как SOCAR собирается дальше развивать свой бизнес в Турции? Планируется ли увеличить свою долю на рынке этой страны?

- SOCAR осуществляет все свои инвестиции в Турцию через SOCAR Turkey Energy, ее дочернюю компанию, которая начала свою деятельность в 2008 году с приобретения Petkim. Цель SOCAR Turkey - сделать Турцию одним из важнейших энергетических коридоров в мире к столетию Турецкой Республики. Инвестиции SOCAR в Турцию также имеют решающее значение для укрепления экономики Азербайджана. Работая в нефтехимии – критически важной отрасли для Турции, SOCAR Turkey увеличивает объем торговли изо дня в день, не чувствуя влияния колебаний цен на нефть.

Трансанатолийский трубопровод (TANAP) направит азербайджанский газ с месторождения "Шах Дениз-2" в Европу. Азербайджанский природный газ будет играть очень важную роль в удовлетворении потребностей Европы в предстоящий период, так как уже в 2020 году при помощи TANAP в Европу будут поставляться 10 миллиардов кубометров газа. Наша цель - эффективно представлять эти факты, как общественности, так и соответствующим учреждениям.

В числе проектов SOCAR Turkey - Petkim, Petlim, ветряная электростанция Petkim, нефтеперерабатывающий завод STAR, который планируется запустить в 2018 году, и такая крупномасштабная инвестиция, как TANAP, начало поставок газа по которому начнется в 2018 году. Общий объем инвестиций уже вырос до 12,6 миллиарда долларов, и, как предполагается, он превысит 19,5 миллиарда долларов после завершения всех текущих проектов. На повестке дня также строительство второго нефтехимического комплекса в будущем. Я считаю, что это стало бы прекрасной инвестицией для Турции, которая страдает от серьезного дефицита в нефтехимической промышленности, и было бы также очень выгодно для SOCAR в плане увеличения ее доли на рынке.

- Какие социальные проекты SOCAR реализует и планирует реализовать в будущем?

- Поддержка местных и глобальных институтов, работающих в сферах образования, устойчивого развития, спорта и культуры, является ключевым моментом для принципов деятельности SOCAR во всем мире, и SOCAR Turkey также принимает эти принципы. Компания не только вносит свой вклад в экономику Турции, но и поддерживает образование путем строительства школ. Школы Гейдара Алиева, открытые в Измире, Адане, Карсе, Анкаре и Коджаэли с 2012 по 2017 годы с общей численностью учащихся 5200 человек, являются одним из важнейших проектов социальной ответственности SOCAR в Турции. Также в Анкаре открыт парк Гейдара Алиева.

Мы стремимся поддерживать местное развитие, осуществляя экологические, культурные и образовательные проекты в Измире на полуострове Алиага, где сосредоточены наши инвестиции. В соответствии с этим в настоящее время SOCAR реализует ряд проектов социальной ответственности, в числе которых проект "Smiling Caps, Smiling Faces", осуществляемый в сотрудничестве с городским советом Алиага, создание оливковой рощи 50-летия Petkim, кампания по донорству крови, спонсорство баскетбольной команды и спортивного клуба SOCAR Petkim, Ассоциация спортивных клубов Petkim и стипендиальная программа Университета Koç Anadolu.

- Большое спасибо за интервью. Успехов.

(Автор: Максим Цурков)