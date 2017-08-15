В Азербайджане началась регистрация поступивших в вузы абитуриентов

2017-08-15 09:00 | www.apa.az | 3

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается регистрация поступивших в вузы абитуриентов на 2017/2018.

Как сообщает АПА, регистрация поступивших в вузы абитуриентов продолжится до 25 августа. Во время процесса поступившие лица должны пройти регистрацию, представив соответствующие документы в вузы, в которые поступили. Если в течение этого времени они не пройдут регистрацию, то это будет рассматриваться как отказ от размещения по соответствующей специальности и приказ о поступлении абитуриента в вуз отправлен не будет.

Отметим, в этом году 42804 абитуриента претендовали на 42669 плановых мест. Из них 36381 поступили в вузы: 11728 по госзаказу, 24653 – на платной основе.