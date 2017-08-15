ugün İran Genelkurmay Başkanı Bakıri Türkiye’ye gelecek

2017-08-15 08:59 | www.trend.az | 1

Suriye ve bölgedeki gelişmeler diplomatik girişimleri de hızlandırdı. Ankara bu hafta önemli konukları ağırlayacak.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın davetlisi olarak üst düzey askeri ve siyasi heyet başkanlığında bugün Türkiye’ye geliyor. Bakıri başkanlığındaki İran askeri ve siyasi heyetinin Türkiye temasları üç gün sürecek. Tümgeneral Bakıri bugün sabah saatlerinde Orgeneral Akar ile biraraya gelecek. Bakıri’nin, yarın da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

ÜÇ GÜNLÜK ZİYARET

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin Türkiye ziyareti toplam 3 gün sürecek. İran kaynakları, Bakıri ve beraberindekilerin Türkiye’de yüksek düzeyli askeri ve siyasi görüşmelerde bulunacaklarını açıkladı.

Bu doğrultuda Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı dışında bazı temasların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

GÜNDEM BÖLGESEL GELİŞMELER

Bakıri’nin Türkiye ziyaretinin kapsamı, “terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği” konuları olacak. Bu doğrultuda Suriye’deki gelişmeler öncelikli gündem maddesi haline gelmiş durumda. Katar’a ambargoyla başlayan Körfez krizi, krizin Suriye’deki gelişmelere etkileri, Körfez ülkeleri ile İran arasındaki gerilim ayrıntılı olarak değerlendirilecek.

İDLİB DE GÖRÜŞÜLECEK

Astana mutabakatı ortağımız İran’ın Genelkurmay Başkanı ile görüşmelerde, dış müdahalelerle terörize edilen İdlib’in çatışmasızlık bölgesi olarak ilanına yönelik yapılması gerekenler ve çalışmalarda gelinen son aşama detaylı olarak değerlendirilecek. Türkiye’nin İran sınırına örmeye başladığı duvar ve sınır güvenliği konularının yanı sıra Irak’ta bölgesel yönetimin bağımsızlık referandumu gibi konular da görüşülecek gündemler arasında.

KUVEYT SAVUNMA BAKANI GELİYOR

Bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere Ankara’ya bu hafta gelecek olan bir diğer isim ise Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed el-Halid el-Hamad el-Sabah. El-Sabah’ın perşembe günü Ankara’da olması bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşecek olan el-Sabah’ın Türkiye ziyareti kapsamında bir dizi temasta bulunması planlanıyor.

KÖRFEZ DE MASADA

Körfez krizinin çözümünde arabuluculuk üstlenen Kuveyt’in Savunma Bakanı el-Sabah’ın Ankara ziyaretinde Körfez bölgesinin güvenlik endişeleri, İran konusundaki kaygıların yanı sıra Suriye’deki nihai gelinen aşamanın da değerlendirilmesi bekleniyor. Katar’a uygulanan ambargo sonrası Suriye’de terörist gruplarla savaşan muhalif unsurlara destek kesilmiş ve İdlib’de çatışmalar baş göstermişti. Türkiye, Suriye’deki gelişmeleri Katar krizi dışında görmüyor. Bu doğrultuda Körfez ülkelerindeki muhataplarla tüm bu konularda temaslar yürütülüyor.

Öte yandan Suriye’de sahada yaşanan karışıklıkların ardından muhataplarla diplomatik temaslar, ziyaret ya da telefon diplomasisi şeklinde sürecek. Suriye diplomasinin artması bekleniyor.

KAYNAK YENİŞAFAK