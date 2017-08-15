Rus ve Azeri devden Türkiye ortaklığı

2017-08-15 09:18 | www.trend.az | 1

Rus Lukoil ve Azeri Socar, enerjide anahtar ülke konumuna yükselen Türkiye’de ortak yatırım için görüşmelere başladı. Enerji devleri, satışa çıkarılan varlıkları yakın takibe aldı

Rus enerji devi Lukoil ile Azeri enerji şirketi Socar hem Türkiye'de yatırımlarını artırmak hem de ortak hareket etmek için görüşmelere başladı. Türk akaryakıt pazarında yeni işbirliği arayışına giren iki şirket birlikte üçüncü tarafların varlıklarını satın alma yoluna gitmeyi planlıyor. Rus Lukoil'in İkmal ve Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vadim Vorobyov, Türkiye petrol ürünleri piyasasının kendileri için stratejik önem taşıdığını ve şirketin pazar payını artırmak için sürekli yeni seçenekleri araştırdıklarını belirterek, "Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptık. Türk akaryakıt piyasası bizim için cazibesini koruyor" dedi.

Lukoil Başkan Yardımcısı Vorobyov, Moskova'da bir araya geldiği Türk gazetecilere şirketin global ve Türkiye pazarına yönelik hedeflerini anlattı. Vorobyov, 40 ülkede faaliyet gösterdiklerini, petrol, doğalgaz ve petrokimyanın yanı sıra elektrik enerjisi üretimi alanında da çalışmaya başladıklarını belirtti.

ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNMEYİZ

Türkiye akaryakıt piyasasında yüzde 5-6 pay sahibi olduklarını söyleyen Vorobyov, 2000-2010 yılları arasında Türkiye'deki şirketlerin Avrupa'ya göre fazla kâr ettiğini söyledi.

Vorobyov, şu bilgileri verdi: "Biz yatırım yaptıktan sonra Türkiye'deki mevzuatta bayilerle ilgili olumsuz gelişmeler yaşandı. Bayi marjının düşürülmesiyle ilgili bir mevzuat çıktı. Bu durum bizi rahatsız ediyor ama bunun sınırlanmasının bazı nedenlerinin olabileceğini ya da geçici bir durum olduğunu düşünüyoruz. Düzenleme bizi olumsuz etkilemesine rağmen Türkiye piyasasından memnunuz. Kesinlikle çekilmeyi de düşünmüyoruz."

Türkiye'deki şirketlerle işbirliğine de hazır olduklarını anlatan Vorobyov, "Türkiye'nin petrol ürünleri piyasası Lukoil için stratejik önem taşıyor. Burada pazar payımızı artırmak için sürekli yeni seçenekler araştırıyoruz. Socar ile de Türk pazarında üçüncü tarafların varlık satışlarının ortak edinimi konusunda fırsatları değerlendirdik. Bu konuyla ilgili henüz sonuçlanan bir durum söz konusu değil. Şirketimize çeşitli teklifler geliyor. Türk piyasası bizim için çok cazip. Bayi zincirimiz yıllık 1.5 milyon ton satış gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

AMBARGO ETKİLİYOR

Vorobyov, ABD'nin uyguladığı yaptırımların kendi projelerini de etkilediğini vurguladı. Bu konuda birçok projeyle ilgili olumsuzluklar yaşandığını ifade eden Vorobyov, "Yurtdışındaki projelerimiz ne olacak şu anda onu da bilmiyoruz. Eski ambargo sadece Rusya sınırlarını kapsıyordu, şimdiki ise daha geniş kapsamlı. O yüzden bundan sonra daha da sıkıntılı olacak diye düşünüyorum" dedi.

ÇEVREYE UYUMA 100 MİLYON DOLAR

Avrupa Birliği'nin çevresel mevzuatlarını da değerlendiren Vorobyov, düzenlemelerin her geçen yıl daha da sertleştiğini dile getirdi. Vorobyov, Rusya'da da bu konuda yeni standartların oluşturulduğuna işaret ederek, "Bu standartlar için hem Rusya'daki hem de diğer ülkelerdeki tesislerimizde yenileme çalışmalarımızı sürdürdük. Çevresel standartları karşılamak için yıllık 100 milyon dolara yakın harcama yapıyoruz" dedi.

HAZAR'A 8.7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Lukoil'in Hazar Denizi'nde geliştirdiği petrol sahalarından biri olan V. Filanovsky platformuna yapılan ziyaret sırasında edindiğimiz bilgiye göre, şirket 2002- 2016 arasında bölgedeki projelerin geliştirilmesi için 8.7 milyar dolarlık yatırım yaptı. Rusya'nın en büyük offshore petrol sahalarından biri olma özelliğini taşıyan V. Filanovsky'de ticari üretim 31 Ekim 2016'da başladı. Geçen ay itibarıyla üç milyon ton petrol üretiminin gerçekleştirildiği sahanın ikinci fazı için de çalışmalara başlandı. Söz konusu çalışmaların bu yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Kaynak Sabah / Barış Şimşek