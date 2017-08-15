В Нью-Йорке проходит акция протеста против политики Трампа – ФОТО

2017-08-15 09:15 | www.oxu.az | 5

В центре Нью-Йорка сотни протестующих против политики президента США Дональда Трампа вышли к небоскребу Трамп Тауэр, ожидая приезда главы государства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости, на плакатах активистов напсано «Этот кошмар должен закончиться: режим Трампа и Пенса должен уйти».

Одна из групп-организаторов акции RefuseRacism («Отрицай расизм») вышла к Трамп Тауэру в знак протеста с тем, что ультраправые смогли организованно выйти на улицы в Шарлоттсвилле. Кроме того, группа осуждает слова Трампа об «огне и ярости» в отношении КНДР. По их мнению, данное высказывание может угрожать миллионам жизней на планете.

Н.О.