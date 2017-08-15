0 Официальный курс маната к мировым валютам на 15 августа
AZ EN RU TR

Официальный курс маната к мировым валютам на 15 августа

2017-08-15 09:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 августа установлен на уровне 1,7007 и 2,003 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

15.08.17

1 доллар США

1 USD

1,7007

1 евро

1 EUR

2,0030

Новость обновляется

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər