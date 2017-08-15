В Баку избитая мужем беременная женщина получила тяжелую травму

2017-08-15 09:42 | www.oxu.az | 2

В Баку беременная женщина была избита мужем и получила тяжелую травму.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Хатаинском районе.

В поселке Ахмедлы 29-летняя Гулиева Кенуль Аловсат гызы на почве семейного конфликта была избита мужем. В результате она получила тяжелую травму.

Пострадавшая была госпитализирована на машине скорой помощи.

Факт расследуется 34-м отделением Хатаинского районного управления полиции.

И.Ф.