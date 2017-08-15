0 Официальный курс маната к мировым валютам на 15 августа (версия 2)
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Официальный курс маната к мировым валютам на 15 августа (версия 2)

2017-08-15 09:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 августа установлен на уровне 1,7007 и 2,003 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

15.08.17

1 доллар США

1 USD

1.7007

1 евро

1 EUR

2.003

1 австралийский доллар

1 AUD

1.337

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0993

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8728

1 бразильский реал

1 BRL

0.5334

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.463

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1277

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.15

1 чешская крона

1 CZK

0.0767

1 чилийский песо

1 CLP

0.2622

1 китайский юань

1 CNY

0.2548

1 датская крона

1 DKK

0.2693

1 грузинский лари

1 GEL

0.708

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.205

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2097

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7467

1 израильский шекель

1 ILS

0.4748

1 канадский доллар

1 CAD

1.3362

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6389

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3961

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0957

1 молдавский лей

1 MDL

0.0952

1 египетский фунт

1 EGP

0.0958

1 норвежская крона

1 NOK

0.2138

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0409

1 польский злотый

1 PLN

0.4677

1 российский рубль

1 RUB

0.0284

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2479

1 саудовский риал

1 SAR

0.4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3993

1 турецкая лира

1 TRY

0.4829

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0562

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4866

1 украинская гривна

1 UAH

0.0664

100 японских иен

100 JPY

1.5424

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2418

Золото (1 унция)

1 XAU

2180.8076

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.6908

Платина (1 унция)

1 XPT

1646.2776

Палладий (1 унция)

1 XPD

1534.0314

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