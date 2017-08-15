США пригрозили Венесуэле свержением диктатуры

2017-08-15 09:48 | www.oxu.az | 2

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты прибегнут ко всем своим возможностям, чтобы восстановить демократию в Венесуэле.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Радио Свобода, об этом он сказал на пресс-конференции, находясь в соседней Колумбии.

По словам Пенса, президент США Дональд Трамп «дал четко знать, что мы не будем только созерцать, когда Венесуэла скатывается в диктатуру».

Пенс подчеркнул, что коллапс венесуэльского государства «угрожает безопасности и расцвету целого полушария и народа Соединенных Штатов».

С похожими заявлениями вице-президент США уже выступал в воскресенье, когда прибыл в Колумбию. Тогда президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил на совместной пресс-конференции после встречи двух руководителей, что США не должны даже думать о военной акции в Венесуэле.

Жители Венесуэлы протестуют против президента Мадуро, они обвиняют его в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса. Сам глава государства называет демонстрантов террористами, а кризис - спланированной США сговору.

Н.О.