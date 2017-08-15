Гейдар Асадов: Даже самые развитые страны стопроцентно не обеспечивают себя аграрной продукцией

2017-08-15 10:00 | www.oxu.az | 2

Министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов дал интервью haqqin.az.

Oxu.Az представляет читателям данное интервью:

- Почему же вы так часто критикуете нас?

- Странно начинать интервью с ответа на вопрос. Но, видимо, слишком много ожиданий от вашего ведомства.

- Но мы открыты и готовы отвечать на все ваши вопросы. Не лучше ли прямо спросить нас обо всем? Ведь мы абсолютно прозрачны и готовы к любым дискуссиям. Вы можете позвонить, спросить обо всем, перепроверить, уточнить…

- Тогда, с вашего позволения, перейду к самым злободневным и животрепещущим вопросам, связанным с проблемами в аграрном секторе.

- Пожалуйста. Я готов к любым вопросам.

- Я хочу вас спросить о возможности коллективного землепользования и землевладения в Азербайджане. Поскольку развитие индивидуального мелкого и среднего фермерства не дает результатов. Похоже, после феодализма и социализма наши люди отвыкли от частной крестьянской инициативы. Может, стоит объединить крестьянские хозяйства в кооперативные сообщества?

- Поэтому мы и разработали закон о кооперации, который был принят парламентом. Будет создана соответствующая структура. Этот вопрос найдет свое решение в самое ближайшее время. Безусловно, мы отдаем предпочтение кооперативной форме хозяйствования. С теоретической точки зрения вы правы, но давайте обратимся к нашей реальности.

Я буду открыто говорить. Скажем, мы обращаемся к двум родным или двоюродным братьям, заверяя их в том, что обеспечим сельхозтехникой, льготным кредитованием и прочими преференциями. Они объединяются, получают льготное кредитование, но сразу же после этого вступают в конфронтацию друг с другом из-за споров по выращиванию тех или иных культур. Не могут договориться по инвестициям, прибыли, возникают проблемы по тем или иным посевам и посадкам. Начинаются распри. Это проклятие социализма. Ведь у нас нет наследия капиталистических отношений. Представьте себе, по сей день существуют идентичные проблемы даже в Турции, с ее столетним опытом рыночной экономики.

Земля – это объект купли и продажи. И в нашей стране этот основополагающий принцип лег в основу управления экономикой.

- У крестьянина есть земля, но он ее не использует. Ведь это его частное владение, и он, скажем, не хочет ею пользоваться. Что предпримет государство?

- Уже не получится. Мы готовимся к претворению в жизнь нового механизма. Будем штрафовать. Сейчас прорабатываем систему санкций.

- Уже штрафы пошли?

- Пока нет, но скоро начнем. Из года в год санкции будут расти. Если крестьянин не использует землю, он может сдать ее в аренду, либо кому-то подарить или продать. Но земля не может простаивать. В этом случае будут применяться санкции. Кабмин издал соответствующее постановление, остается проработать реальный механизм исполнения налогов и санкций.

Мы создали электронную систему сельского хозяйства, позволяющую осуществлять полноценный мониторинг и анализ эффективного ведения сельского хозяйства, регистрацию фермеров и идентификацию их земельных площадей. На основе этой системы мы и будем применять штрафные санкции. Но крестьяне наслышаны о возможности применения этих санкций. И многие уже сегодня опасаются применения штрафов.

- Насколько я понимаю, вы весьма скептически относитесь к перспективе развития кооперативной формы?

- Может найти применение. Но если честно признаться, я не верю во всеобщий охват.

- А как же опыт сельскохозяйственных коммун? Скажем, опыт кибуцев в Израиле?

- Я долго изучал опыт кибуцев в самом Израиле. Поверьте, я всесторонне изучил передовой опыт развития сельского хозяйства во всех развитых странах Европы – Германии, Франции, Голландии… Вы полагаете, что там нет проблем? И сплошная уравниловка? Конечно, и там есть проблемы, а также много недовольных фермеров, примкнувших к этим коммунам. Я не думаю, что мы должны полностью копировать этот опыт. Я не верю в то, что этот механизм заработает у нас.

- А почему же в Беларуси сохранили совхозы? Почему там не сломали прежнюю систему, которая по сей день оправдывает себя?

- Вы сторонник общественной собственности? Вы социалист?

- Я сторонник системы, которая приносит благо людям. Которая дает результаты. А пол-Баку выстраивается в очереди за белорусскими продуктами в белорусских магазинах.

- Но если рассуждать с точки зрения экономической теории и долгосрочной перспективы, это краткосрочный успех. Эта форма хозяйствования, присущая директивной экономике, вступает в противоречие с рыночными законами. В стратегическом плане этот курс не оправдан, если рассуждать с точки зрения поступательного развития. Частная собственность - неприкосновенна. Кто какую культуру хочет - может выращивать, а государство должно стимулировать развитие и обеспечивать право граждан на свободный выбор.

- Еще один болезненный вопрос. В эпоху нефтяного бума, особенно в Абшеронском районе, во многих местах, предназначенных для сельского хозяйства, были построены частные дома. Кто-то строил в соответствии с распоряжением главы района, кто-то незаконно и без документов. Но в результате образовались целые незаконные жилые массивы. Как будет решаться эта проблема? Ведь речь идет о захвате сельскохозяйственных угодий. Хотя с другой стороны, граждане, пусть и самовольно, но обеспечили свое право на жилье.

- Это реальная проблема. И в данном случае речь идет не только об Апшеронском районе, но и о Гобустанском, и ряде других. Будем откровенны, в эпоху больших нефтяных денег страна стремительно развивалась, и было вложено много денег в развитие инфраструктуры. На протяжении четверти века на землях, предназначенных для посева, строились дома, а также промышленные объекты. В большинстве случаев речь идет о незаконном строительстве, и целевое назначение земель осталось прежним – для сельскохозяйственных работ. Но этот вопрос не входит в компетенцию нашего министерства. Это глобальная проблема, которая обсуждается на уровне политического руководства страны.

- Эти жилые массивы разрушат?

- Не думаю. Честно говоря, после бетонирования этих участков и строительства там многоэтажных домов эти земли уже непригодны для сельскохозяйственных работ. Но в последние годы установлен жесткий контроль, и все подобные попытки пресекаются. Если Кабмин не поменяет категорию целевого назначения, то участки не будут выдаваться даже для строительства промышленных объектов.

Повторюсь, все что было до сих пор построено, скорее всего, после соответствующих решений компетентных органов приобретет легальный статус, а что касается будущего, то теперь каждый клочок земли находится под нашим жестким контролем. Я вам скажу, мы запротоколировали и сфотографировали все незаконные постройки на территории страны. Но я не верю, что эти постройки будут разрушены.

- Насколько прозрачен механизм выдачи дотаций из госбюджета? В малотиражках и соцсетях перманентно муссируются слухи о присвоении части этих дотаций…

- Я категорически опровергаю эти домыслы, ибо с чувством глубокого удовлетворения горжусь разработанным нами уникальным механизмом выдачи дотаций. Хотите сами посмотреть?

- Конечно!

Отступление

Министр встает и подходит к селектору, звонит одному из глав департамента и приглашает его в кабинет. Мы вместе заходим на сайт министерства, входим в раздел выдачи дотаций.

Гейдар Асадов рассказывает о нововведенном механизме: прежняя система упразднена, отныне деньги не поступают в Минсельхоз, а напрямую из Министерства финансов переводятся в банки и садятся на счета граждан. И после получения денег имена и фамилии граждан тут же появляются на сайте министерства в разделе выдачи дотаций. Имена граждан систематизированы по селам и районам.

- Выберите район. Назовите любой.

- Губинский.

- Село?

- (Задумываюсь и тут же почему-то вспоминаю село экс-министра обороны Сафара Абиева – 2-е Нугади. Странно, отчего такая ассоциация?)

Г.Асадов вписывает в графу название села, и тут же всплывает окно с именами всех жителей, получивших дотации.

- Я предлагаю вам провести журналистское расследование. Поезжайте в это село и сами проверьте – получали эти граждане дотации или нет? (министр улыбается) Специалисты Евросоюза изучили внедренную систему и выразили нам благодарность за столь высокий уровень прозрачности и отчетности. Уверяю вас, это – предмет нашей гордости. Если вы обнаружите хотя бы один коррупционный факт, то будьте любезны, представьте нам. После внедрения этой системы вмешательство человеческого фактора полностью исключено.

- Сейчас в регионах создаются агрокластеры – крупнейшие оптово-розничные продовольственные центры. Как вы думаете, смогут ли мелкие и средние предприниматели выдержать конкуренцию с этими монополистами? Не приведет ли это к банкротству зарождающегося фермерского класса?

- Конечно же, я выступаю за поддержку мелких и средних фермеров, поскольку именно они играют основополагающую роль в формировании внутреннего валового продукта. Если даже обратиться к передовой мировой практике, то даже в самых развитых западных странах правительства оказывают большую поддержку мелким и средним фермерам.

К примеру, если мы создаем животноводческую базу, то наряду с этим поддерживаем и мелких фермеров – они получают по 10-15 голов скота.

- Сколько в этом году будет произведено зерна? Есть прогнозы?

- Около 2,7 млн тонн.

- А какой процент потребности в продовольственном зерне можно будет обеспечить за счет национального производства?

- Несмотря на рост населения страны, импорт будет уменьшен до минимума. Скажу откровенно, необходимо провести точный учет. И я выступил уже с этой инициативой, сейчас мы проводим обсуждения по данному вопросу. Во-вторых, за счет выделения новых субсидий требуется разработать механизм формирования этого учета.

На производство пшеницы и ячменя мы выделяем различные субсидии. На пшеницу мы выделяем 90 манатов (за гектар), на ячмень – 50 манатов. И тут мы сталкиваемся с реальной проблемой. Электронная система наблюдения не позволяет отличить пшеницу от ячменя, и некоторые фермеры выдают ячмень за пшеницу, чтобы получить больше субсидий. Во время прошлогоднего мониторинга мы обнаружили эту недоработку, которую необходимо искоренить. Мы предложили выдавать равные субсидии за пшеницу и ячмень в пределах 70 манатов, чтобы упростить механизм учета.

Конечно, полностью мы не обеспечиваем себя этой продукцией. Но вы знаете, что даже самые развитые страны стопроцентно не обеспечивают себя аграрной продукцией. В нашем общественном сознании превалирует ошибочное представление, что мы должны полностью обеспечить себя сельскохозяйственной продукцией. В мире нет такого прецедента.

Но господин президент поставил перед нами ясную цель – максимально обеспечить страну сельскохозяйственной продукцией. В первую очередь речь идет о продуктах животноводства - масле, молоке, но и мукомольная продукция не забыта.

- Кстати, о животноводстве. Правда, что в скором времени в Азербайджане может возникнуть нехватка баранины? Дескать, без соответствующих подсчетов и анализа было экспортировано много баранины в страны Персидского залива, что уже вызывает нехватку и подорожание мяса на внутреннем рынке?

- К сожалению, многие строят свои так называемые анализы на основе ошибочной информации. Если даже мы и экспортируем мясо в другие страны, то должны радоваться этому, ведь это сулит приток валюты в страну. Но это неправда. Вот цифры передо мной. (Министр достает из кипы бумаг один из отчетов, и продолжает свой ответ).

За последние 7 месяцев экспорт мяса из Азербайджана повысился на 49%.

- Так это же высокий показатель?!

- Очень высокий.

- А не отразится ли повышение экспорта на ценах на внутреннем рынке?

- Нет. Конечно, производители больше ориентируются на экспорт, поскольку получают больше прибыли. Да, это может отразиться на ценах. И это исходит из общемировой практики. Но это стимулирует макроэкономический рост, стабилизирует манат и внутренний рынок.

Но вы посмотрите на другие цифры. Это балансовая статистика, предоставленная Таможенным комитетом. Больше всего мы экспортируем помидоры. Экспорт помидоров за текущие 7 месяцев составил 127 миллионов манатов.

- Наверное, экспортируем помидоры в основном в Россию?

- Да, основная часть уходит в Россию.

- Получается, азербайджанские помидоры на рынках России пришли на смену турецким?

- Нет, мы не сможем полностью обеспечить поставки помидоров, в прошлом поставляемых в Россию из Турции. Там речь шла о 500-600 тысячах тонн. Наш же экспортный потенциал составляет на сегодняшний день не более 250-270 тысяч тонн. Так что мы не сможем полностью восполнить турецкие поставки. Но мы займем достойное место на этом рынке.

Таким образом, мы значительно увеличили экспорт мяса, но это не приняло такой тотальный характер, о котором вы говорите, чтобы оказать существенное влияние на внутренний рынок. А с другой стороны, экспорт продукции в страны Евросоюза и другие передовые страны - это весьма проблематичный вопрос, поскольку наши лаборатории должны соответствовать самым высоким международным стандартам. Мы завершаем строительство наших лабораторий. Господин президент выделил финансирование, и мы реализовали этот важнейший проект. Не хотите посмотреть наши лаборатории?

- С удовольствием и с большим интересом!

- Я уверен, что, посмотрев наши лаборатории, вы по-новому посмотрите на многие вещи и еще раз захотите со мной пообщаться. Наши лаборатории прошли аккредитацию и признаны Евросоюзом и другими экономически развитыми странами мира. За три года мы создали эту разветвленную систему.

Знаете, я никогда не отвечал на обвинения в СМИ. Но это уже запредельно. Мы столько сделали за последние годы, и что получаем в ответ? Незаслуженную критику? Руки опускаются после этого. Вот на сей раз я и решил ответить.

Э.А.

