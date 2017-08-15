Сноуден отказал в интервью Познеру

2017-08-15 10:07 | www.oxu.az | 2

Ведущий программы «Познер» на Первом канале тележурналист Владимир Познер признался, что хотел взять интервью у проживающего в России экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, но получил отказ, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Я хотел взять интервью у Эдварда Сноудена… В конечном итоге получил ответ, что Сноуден не хочет. Там какие-то условия, что это (интервью — ред.) может как-то помешать ему вернуться в США. Он не захотел рисковать», - заявил Познер в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

Н.О.