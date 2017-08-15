Азербайджанские школьники отправились в Россию (ФОТО)

2017-08-15 10:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская делегация направилась в Москву для участия в учебно-образовательной программе в рамках проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!", сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

В ее составе - победители олимпиад и конкурсов по русскому языку и знанию истории и культуры России, ежегодно организуемых посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане.

В течение недели азербайджанские школьники примут участие в интересных экскурсиях по культурным и историческим местам, встречах с известными людьми, интерактивных программах и образовательных мероприятиях. Ежедневно они намерены вести коллективный фотодневник в социальных сетях.

(Автор: Джани Бабаева)